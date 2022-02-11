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情人節5類情侶錶推介

副刊版 2022/02/11

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疫情嚴峻，相信社交距離措施到情人節也未必會放寬，在配合動態清零政策，慶祝情人節的心態也別跟着歸零。畢竟，情侶燭光晚餐已告吹下，心情已大打折扣，做情人要有諒解對方之心，趁還有幾天，就把飯錢那份

...

欄名 : Watch

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