情人節贈興最緊要飾趣

送禮時，男士們總被投訴沒心思，女方則希望對方有讀心能力，不言不語就能跟心內那條蟲的溝通無礙。其實，有時男方是有心思之人，只是不想大鑼大鼓宣之於口，如若收到以下珠寶首飾作禮時，不如給自己時間猜猜對方的心

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