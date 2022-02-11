阿里冬奧虛擬角色 「冬冬」與觀眾互動 行政人員版 2022/02/11 分享： 奧運會繼續是科技展示場，尤其是活動的全球合作夥伴阿里巴巴（09988），今屆北京冬季奧運會上，該公司展示其數碼人物「冬冬」，以虛擬角色與觀眾互動。 據阿里指出，冬冬是由阿里巴巴集團全球科研機構達摩院開發 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony AI GT Sophy 贏PS賽車遊戲最強玩家 今日 Sony AI GT Sophy 贏PS賽車遊戲最強玩家 Disney+測試串流直播 奧斯卡提名節目試水 2022/02/10 Disney+測試串流直播 奧斯卡提名節目試水 PS5下次更新 擬添語音命令功能 2022/02/10 PS5下次更新 擬添語音命令功能 Galaxy Watch4 添睡眠指導功能 2022/02/09 Galaxy Watch4 添睡眠指導功能 Signal改電話號碼 可保留聊天紀錄 2022/02/09 Signal改電話號碼 可保留聊天紀錄 科技行業 中國 北京 運動 阿里巴巴 運動 奧運會 冬季奧運 阿里巴巴－SW（09988）