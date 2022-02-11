阿里冬奧虛擬角色 「冬冬」與觀眾互動

奧運會繼續是科技展示場，尤其是活動的全球合作夥伴阿里巴巴（09988），今屆北京冬季奧運會上，該公司展示其數碼人物「冬冬」，以虛擬角色與觀眾互動。

據阿里指出，冬冬是由阿里巴巴集團全球科研機構達摩院開發

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