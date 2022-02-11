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Sony AI GT Sophy 贏PS賽車遊戲最強玩家

行政人員版 2022/02/11

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電子遊戲製造商Sony日前宣布，已經創造出名為Gran Turismo Sophy（GT Sophy）的人工智能（AI）代理，能夠擊敗PlayStation（PS）賽車模擬遊戲Gran Turismo

...

欄名 : 科技新知

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