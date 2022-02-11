Sony AI GT Sophy 贏PS賽車遊戲最強玩家 行政人員版 2022/02/11 分享： 電子遊戲製造商Sony日前宣布，已經創造出名為Gran Turismo Sophy（GT Sophy）的人工智能（AI）代理，能夠擊敗PlayStation（PS）賽車模擬遊戲Gran Turismo ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 阿里冬奧虛擬角色 「冬冬」與觀眾互動 今日 阿里冬奧虛擬角色 「冬冬」與觀眾互動 Disney+測試串流直播 奧斯卡提名節目試水 2022/02/10 Disney+測試串流直播 奧斯卡提名節目試水 PS5下次更新 擬添語音命令功能 2022/02/10 PS5下次更新 擬添語音命令功能 Galaxy Watch4 添睡眠指導功能 2022/02/09 Galaxy Watch4 添睡眠指導功能 Signal改電話號碼 可保留聊天紀錄 2022/02/09 Signal改電話號碼 可保留聊天紀錄 科技行業 人工智能 遊戲 比賽 Sony PlayStation