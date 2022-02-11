去年年底，大部分人包括我自己對今年經濟都很樂觀。2021年大部分時間疫情都受控，經濟有明顯的反彈，我們還預期香港很快便和內地通關，到時經濟會進一步上升，甚至走出過去幾年社會運動和疫情等帶來的陰霾。

但世事往往出人意表，年底出現了第5波疫情，情況甚至愈演愈烈。農曆新年前，我問了很多前綫的同事，他們異口同聲說我們的業務沒受影響，因為有了之前幾波疫情的經驗，客戶預期疫情不會持續很久，所以沒有叫停他們正在進行的工作，同事們仍很忙碌。

大家的樂觀，反而令我心感不妙，我的逆向思維提醒我，這一次可能會不一樣。當然，現在的疫情仍超出我當初的想像，我也沒有估計到，逸葵樓爆發的第一天居民仍可如常返工返學，更沒想到行政會議堅持要到新春假其後的第1個星期二才開會，而會議結果也只是為疫苗通行證護航。

事到如今，星星之火已經變成森林大火，確診數字幾何級數上升，每2、3日便翻一番，沒有見頂的迹象，看來第5波疫情比過去的影響更大更長。疫情的發展仍是經濟的主旋律，相信這對經濟和廣告業必然有影響，且很快便會浮現，上半年都看不到起色。對於2022年的廣告市道，我還是傾向審慎一點。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》