新版「驗證二維碼」 助掃瞄針卡 港聞版 2022/02/11 分享： 港府早前宣布再收緊防疫，引入「疫苗通行證」措施，昨日起率先於D類食肆推行，除獲豁免接種疫苗者外，12歲以上進入有關餐飲處所前，必須已接種至少一劑新冠疫苗，每枱最多4人，至於B類及C類食肆的每枱人數收緊 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 明愛醫院8人染疫 疑導師授課播毒 今日 明愛醫院8人染疫 疑導師授課播毒 逾1300人在家檢疫 涉571住所 今日 逾1300人在家檢疫 涉571住所 爆疫寵物店 港大僅「黃金倉鼠」檢病毒 今日 爆疫寵物店 港大僅「黃金倉鼠」檢病毒 你可能感興趣 明愛醫院8人染疫 疑導師授課播毒 今日 01:00 明愛醫院8人染疫 疑導師授課播毒 逾1300人在家檢疫 涉571住所 今日 01:00 逾1300人在家檢疫 涉571住所 爆疫寵物店 港大僅「黃金倉鼠」檢病毒 今日 01:00 爆疫寵物店 港大僅「黃金倉鼠」檢病毒 疫苗通行證 薛永恒 創新及科技局 疫苗 安心出行 徐德義 食物及衞生局