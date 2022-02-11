新版「驗證二維碼」 助掃瞄針卡

港府早前宣布再收緊防疫，引入「疫苗通行證」措施，昨日起率先於D類食肆推行，除獲豁免接種疫苗者外，12歲以上進入有關餐飲處所前，必須已接種至少一劑新冠疫苗，每枱最多4人，至於B類及C類食肆的每枱人數收緊

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