本港第5波疫情持續大爆發，本港昨增986宗確診個案，本地感染佔985宗；另初步確診錄約800宗。除社區爆發，多間公立醫院亦相繼有員工染疫，明愛醫院更出現院內感染群組，內科及老人科病房先後有至少2名護士

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