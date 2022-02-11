明愛醫院8人染疫 疑導師授課播毒 袁國勇指超收20患者 易現交叉感染 港聞版 2022/02/11 分享： 本港第5波疫情持續大爆發，本港昨增986宗確診個案，本地感染佔985宗；另初步確診錄約800宗。除社區爆發，多間公立醫院亦相繼有員工染疫，明愛醫院更出現院內感染群組，內科及老人科病房先後有至少2名護士 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 逾1300人在家檢疫 涉571住所 今日 逾1300人在家檢疫 涉571住所 新版「驗證二維碼」 助掃瞄針卡 今日 新版「驗證二維碼」 助掃瞄針卡 爆疫寵物店 港大僅「黃金倉鼠」檢病毒 今日 爆疫寵物店 港大僅「黃金倉鼠」檢病毒 你可能感興趣 逾1300人在家檢疫 涉571住所 今日 01:00 逾1300人在家檢疫 涉571住所 新版「驗證二維碼」 助掃瞄針卡 今日 01:00 新版「驗證二維碼」 助掃瞄針卡 爆疫寵物店 港大僅「黃金倉鼠」檢病毒 今日 01:00 爆疫寵物店 港大僅「黃金倉鼠」檢病毒 疫情 袁國勇 公立醫院 東區醫院 明愛醫院 北區醫院