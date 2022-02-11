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明愛醫院8人染疫 疑導師授課播毒

袁國勇指超收20患者 易現交叉感染

港聞版 2022/02/11

分享：

本港第5波疫情持續大爆發，本港昨增986宗確診個案，本地感染佔985宗；另初步確診錄約800宗。除社區爆發，多間公立醫院亦相繼有員工染疫，明愛醫院更出現院內感染群組，內科及老人科病房先後有至少2名護士

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