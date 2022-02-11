  • 17°C
香港時間 : 2022211日 (五) 02:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

慎防炒幣成癮 加強Z世代金融知識

行政人員版 2022/02/11

分享：

上學期發生了一件令我印象深刻的事情：一名學生在課堂完結時，高高興興的與我分享其「得着」。說的不是課程內容，而是學生在上堂時拿着手機買賣加密貨幣，短短一個小時的回報便足足翻一番。

既然學生不惜表明其「無聽

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

最新專欄文章 更多

創辦Startup 首要誠信+質素
2022/02/07
創辦Startup 首要誠信+質素
增透明度加強教育 防數碼幣騙案
2022/02/04
增透明度加強教育 防數碼幣騙案
智能健康檢測儀 安坐家中就診
2022/01/31
智能健康檢測儀 安坐家中就診
NFT藝術品大熱 反映真實價值？
2022/01/28
NFT藝術品大熱 反映真實價值？
NFT+元宇宙 創業模式新元素
2022/01/24
NFT+元宇宙 創業模式新元素
科技行業 金融 股票 借貸 馬斯克 Meta 虛擬貨幣種類 信用卡

上一篇文章

寵物品牌網店 疫下生意按年升8成

下一篇文章

企業採混合遙距工作 WFH員工幸福度增22%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？