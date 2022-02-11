慎防炒幣成癮 加強Z世代金融知識

上學期發生了一件令我印象深刻的事情：一名學生在課堂完結時，高高興興的與我分享其「得着」。說的不是課程內容，而是學生在上堂時拿着手機買賣加密貨幣，短短一個小時的回報便足足翻一番。

既然學生不惜表明其「無聽

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