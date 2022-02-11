慎防炒幣成癮 加強Z世代金融知識 行政人員版 2022/02/11 分享： 上學期發生了一件令我印象深刻的事情：一名學生在課堂完結時，高高興興的與我分享其「得着」。說的不是課程內容，而是學生在上堂時拿着手機買賣加密貨幣，短短一個小時的回報便足足翻一番。 既然學生不惜表明其「無聽 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 創辦Startup 首要誠信+質素 2022/02/07 創辦Startup 首要誠信+質素 增透明度加強教育 防數碼幣騙案 2022/02/04 增透明度加強教育 防數碼幣騙案 智能健康檢測儀 安坐家中就診 2022/01/31 智能健康檢測儀 安坐家中就診 NFT藝術品大熱 反映真實價值？ 2022/01/28 NFT藝術品大熱 反映真實價值？ NFT+元宇宙 創業模式新元素 2022/01/24 NFT+元宇宙 創業模式新元素 科技行業 金融 股票 借貸 馬斯克 Meta 虛擬貨幣種類 信用卡