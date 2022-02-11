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企業採混合遙距工作 WFH員工幸福度增22%

行政人員版 2022/02/11

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【本報訊】新冠疫情持續至今，不少企業已實施混合及遙距工作（Hybrid And Remote Work）安排，允許員工在家工作（WFH）。雖有不少聲音指出，在家工作會降低員工辦事效率，但近期有幾項數據

...

欄名 : Good Job Insight

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