企業採混合遙距工作 WFH員工幸福度增22% 行政人員版 2022/02/11 分享： 【本報訊】新冠疫情持續至今，不少企業已實施混合及遙距工作（Hybrid And Remote Work）安排，允許員工在家工作（WFH）。雖有不少聲音指出，在家工作會降低員工辦事效率，但近期有幾項數據 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 混合工作新常態 僱員忠誠度恐降 2022/02/09 混合工作新常態 僱員忠誠度恐降 「有毒」職場文化 員工離辭率高10倍 2022/02/08 「有毒」職場文化 員工離辭率高10倍 科技行業求才若渴 企業架構師年薪逾百萬 2022/02/07 科技行業求才若渴 企業架構師年薪逾百萬 英勞動力短缺 亞馬遜增1500學徒職位 2022/02/04 英勞動力短缺 亞馬遜增1500學徒職位 疫下初嘗遙距工作 美軟件商決永久執行 2022/01/31 疫下初嘗遙距工作 美軟件商決永久執行 職場文化 職業生涯 疫情 美國 壓力 在家工作 全職 遙距工作