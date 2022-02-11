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港增986宗確診 愉景灣廣場疑播疫

港聞版 2022/02/11

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本港昨再多986宗確診，有985宗屬本地感染，暫有938宗完成基因排序，逾94%涉Omicron，同日更錄逾800宗初步確診個案。

累計逾20院舍爆疫 須撤離檢疫

衞生防護中心指，愉景灣廣場疑現傳播，該處

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