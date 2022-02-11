港增986宗確診 愉景灣廣場疑播疫 港聞版 2022/02/11 分享： 本港昨再多986宗確診，有985宗屬本地感染，暫有938宗完成基因排序，逾94%涉Omicron，同日更錄逾800宗初步確診個案。 累計逾20院舍爆疫 須撤離檢疫 衞生防護中心指，愉景灣廣場疑現傳播，該處 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 港第5波嚴峻 中央將出手助抗疫 今日 港第5波嚴峻 中央將出手助抗疫 梁卓偉倡封城禁足 3月底才清零 今日 梁卓偉倡封城禁足 3月底才清零 科興研發Omicron疫苗 冀5月前供應 今日 科興研發Omicron疫苗 冀5月前供應 你可能感興趣 港第5波嚴峻 中央將出手助抗疫 今日 01:00 港第5波嚴峻 中央將出手助抗疫 梁卓偉倡封城禁足 3月底才清零 今日 01:00 梁卓偉倡封城禁足 3月底才清零 科興研發Omicron疫苗 冀5月前供應 今日 01:00 科興研發Omicron疫苗 冀5月前供應 疫情 香港 疫苗 英國 衞生防護中心 袁國勇 院舍 羅致光 徐德義 愉景灣