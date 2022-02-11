梁卓偉倡封城禁足 3月底才清零 港聞版 2022/02/11 分享： 本港疫情一發不可收拾，港府昨起加辣防疫措施，港大醫學院計算出，即使維持現行措施，預計最快3月底達至疫情高峰，屆時醫療系統仍會崩潰；屆時公院已不夠床位或醫護照顧病者，但每日仍需接收400名確診病人，且單 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 港第5波嚴峻 中央將出手助抗疫 今日 港第5波嚴峻 中央將出手助抗疫 港增986宗確診 愉景灣廣場疑播疫 今日 港增986宗確診 愉景灣廣場疑播疫 科興研發Omicron疫苗 冀5月前供應 今日 科興研發Omicron疫苗 冀5月前供應 你可能感興趣 港第5波嚴峻 中央將出手助抗疫 今日 01:00 港第5波嚴峻 中央將出手助抗疫 港增986宗確診 愉景灣廣場疑播疫 今日 01:00 港增986宗確診 愉景灣廣場疑播疫 科興研發Omicron疫苗 冀5月前供應 今日 01:00 科興研發Omicron疫苗 冀5月前供應 疫情 疫苗 防疫措施 梁卓偉 香港大學