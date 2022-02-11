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梁卓偉倡封城禁足 3月底才清零

港聞版 2022/02/11

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本港疫情一發不可收拾，港府昨起加辣防疫措施，港大醫學院計算出，即使維持現行措施，預計最快3月底達至疫情高峰，屆時醫療系統仍會崩潰；屆時公院已不夠床位或醫護照顧病者，但每日仍需接收400名確診病人，且單

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疫情 疫苗 防疫措施 梁卓偉 香港大學

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