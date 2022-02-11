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港第5波嚴峻 中央將出手助抗疫

李家超率高層明赴深 與內地官員會商

政治版 2022/02/11

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香港第5波疫情爆發，中央將出手全面助港抗疫。據知，政務司司長李家超將率港府高層，周末赴深圳與中央及廣東省等官員開會。港澳辦昨晚表示，這是根據中央的決策部署，會議將共同研究，制定和實施支持香港防控疫情，

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