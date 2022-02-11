港第5波嚴峻 中央將出手助抗疫 李家超率高層明赴深 與內地官員會商 政治版 2022/02/11 分享： 香港第5波疫情爆發，中央將出手全面助港抗疫。據知，政務司司長李家超將率港府高層，周末赴深圳與中央及廣東省等官員開會。港澳辦昨晚表示，這是根據中央的決策部署，會議將共同研究，制定和實施支持香港防控疫情， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 港增986宗確診 愉景灣廣場疑播疫 今日 港增986宗確診 愉景灣廣場疑播疫 梁卓偉倡封城禁足 3月底才清零 今日 梁卓偉倡封城禁足 3月底才清零 科興研發Omicron疫苗 冀5月前供應 今日 科興研發Omicron疫苗 冀5月前供應 你可能感興趣 港增986宗確診 愉景灣廣場疑播疫 今日 01:00 港增986宗確診 愉景灣廣場疑播疫 梁卓偉倡封城禁足 3月底才清零 今日 01:00 梁卓偉倡封城禁足 3月底才清零 科興研發Omicron疫苗 冀5月前供應 今日 01:00 科興研發Omicron疫苗 冀5月前供應 疫情 香港 林鄭月娥 深圳 民建聯 廣東省 李家超 政務司 李慧琼 梁美芬