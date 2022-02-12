疫情回歸 未阻礙樓市交投

【二手分析】新冠肺炎疫情再度大爆發，惟香港樓市成交未見即時「清零」，一手新盤成交亦保持日日有承接，各區二手亦屢錄買賣成交，樓市未完全急停主要有多個原因。

首先，回望兩年前新冠肺炎疫情首襲港，當時已即時影

...