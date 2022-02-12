疫情回歸 未阻礙樓市交投 置業家居 2022/02/12 分享： 【二手分析】新冠肺炎疫情再度大爆發，惟香港樓市成交未見即時「清零」，一手新盤成交亦保持日日有承接，各區二手亦屢錄買賣成交，樓市未完全急停主要有多個原因。 首先，回望兩年前新冠肺炎疫情首襲港，當時已即時影 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 疫市有價講 追蹤各區二手減價盤 今日 疫市有價講 追蹤各區二手減價盤 元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易 今日 元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 今日 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 屯門區屯門市廣場 一個月減價$70萬求售 今日 屯門區屯門市廣場 一個月減價$70萬求售 你可能感興趣 疫市有價講 追蹤各區二手減價盤 今日 01:00 疫市有價講 追蹤各區二手減價盤 元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易 今日 01:00 元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 今日 01:00 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 最新專欄文章 更多 疫市有價講 追蹤各區二手減價盤 今日 疫市有價講 追蹤各區二手減價盤 屯門區屯門市廣場 一個月減價$70萬求售 今日 屯門區屯門市廣場 一個月減價$70萬求售 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 今日 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易 今日 元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易 基金名家方偉昌 三大催化劑 港股虎年跑出 2022/02/07 基金名家方偉昌 三大催化劑 港股虎年跑出 疫情 二手市場