元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易 置業家居 2022/02/12 分享： 元朗社區出現爆發，先後有不少屋苑出現確診感染，例如Grand YOHO、世宙、溱柏、朗屏邨、悅好彩洋樓等，而商場元朗廣場更因連環出現感染而一度需要關閉停業消毒。 地產代理最新數據顯示，2月截至10日，元 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 疫市有價講 追蹤各區二手減價盤 今日 疫市有價講 追蹤各區二手減價盤 疫情回歸 未阻礙樓市交投 今日 疫情回歸 未阻礙樓市交投 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 今日 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 屯門區屯門市廣場 一個月減價$70萬求售 今日 屯門區屯門市廣場 一個月減價$70萬求售 你可能感興趣 疫市有價講 追蹤各區二手減價盤 今日 01:00 疫市有價講 追蹤各區二手減價盤 疫情回歸 未阻礙樓市交投 今日 01:00 疫情回歸 未阻礙樓市交投 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 今日 01:00 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 最新專欄文章 更多 疫市有價講 追蹤各區二手減價盤 今日 疫市有價講 追蹤各區二手減價盤 屯門區屯門市廣場 一個月減價$70萬求售 今日 屯門區屯門市廣場 一個月減價$70萬求售 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 今日 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 疫情回歸 未阻礙樓市交投 今日 疫情回歸 未阻礙樓市交投 基金名家方偉昌 三大催化劑 港股虎年跑出 2022/02/07 基金名家方偉昌 三大催化劑 港股虎年跑出 中原地產 放盤 二手市場