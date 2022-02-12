元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易

元朗社區出現爆發，先後有不少屋苑出現確診感染，例如Grand YOHO、世宙、溱柏、朗屏邨、悅好彩洋樓等，而商場元朗廣場更因連環出現感染而一度需要關閉停業消毒。

地產代理最新數據顯示，2月截至10日，元

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