長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若

新冠肺炎在全港各區爆發，當中深水埗及長沙灣疫情屬重災區之列，地點遍及醫局街、大南街、北河街、南昌街、鴨寮街、元州街等，確診者感染居所主要為區內舊樓及公共屋邨，例如建新大樓、渭濱樓、幸俊苑、南山邨、蘇屋

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