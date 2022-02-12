  • 18°C
香港時間 : 2022212日 (六) 01:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

屯門區屯門市廣場 一個月減價$70萬求售

置業家居 2022/02/12

分享：

第五波新冠肺炎疫情爆未停，屯門屬重災區之一，確診者居住大廈分布不同私人屋苑、公共屋邨，例如菁雋、海典軒、錦暉花園、新屯門中心、澤豐花園、嘉悅半島、大興邨、良景邨等。

地產代理最新數據顯示，2月截至10日

...

欄名 : 封面故事

相關文章

疫市有價講 追蹤各區二手減價盤
今日
疫市有價講 追蹤各區二手減價盤
疫情回歸 未阻礙樓市交投
今日
疫情回歸 未阻礙樓市交投
元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易
今日
元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易
長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若
今日
長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若

你可能感興趣

疫市有價講 追蹤各區二手減價盤
今日 01:00
疫市有價講 追蹤各區二手減價盤
疫情回歸 未阻礙樓市交投
今日 01:00
疫情回歸 未阻礙樓市交投
元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易
今日 01:00
元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易

最新專欄文章 更多

疫市有價講 追蹤各區二手減價盤
今日
疫市有價講 追蹤各區二手減價盤
長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若
今日
長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若
元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易
今日
元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易
疫情回歸 未阻礙樓市交投
今日
疫情回歸 未阻礙樓市交投
基金名家方偉昌 三大催化劑 港股虎年跑出
2022/02/07
基金名家方偉昌 三大催化劑 港股虎年跑出
放盤 二手市場 屯門市廣場

上一篇文章

長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若

下一篇文章

疫情高峰期未到 家居防疫切忌輕視
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？