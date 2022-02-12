屯門區屯門市廣場 一個月減價$70萬求售 置業家居 2022/02/12 分享： 第五波新冠肺炎疫情爆未停，屯門屬重災區之一，確診者居住大廈分布不同私人屋苑、公共屋邨，例如菁雋、海典軒、錦暉花園、新屯門中心、澤豐花園、嘉悅半島、大興邨、良景邨等。 地產代理最新數據顯示，2月截至10日 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 疫市有價講 追蹤各區二手減價盤 今日 疫市有價講 追蹤各區二手減價盤 疫情回歸 未阻礙樓市交投 今日 疫情回歸 未阻礙樓市交投 元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易 今日 元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 今日 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 你可能感興趣 疫市有價講 追蹤各區二手減價盤 今日 01:00 疫市有價講 追蹤各區二手減價盤 疫情回歸 未阻礙樓市交投 今日 01:00 疫情回歸 未阻礙樓市交投 元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易 今日 01:00 元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易 最新專欄文章 更多 疫市有價講 追蹤各區二手減價盤 今日 疫市有價講 追蹤各區二手減價盤 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 今日 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易 今日 元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易 疫情回歸 未阻礙樓市交投 今日 疫情回歸 未阻礙樓市交投 基金名家方偉昌 三大催化劑 港股虎年跑出 2022/02/07 基金名家方偉昌 三大催化劑 港股虎年跑出 放盤 二手市場 屯門市廣場