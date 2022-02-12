疫市有價講 追蹤各區二手減價盤 置業家居 2022/02/12 分享： 香港人抗疫兩年，新冠肺炎再度於社區大爆發，嚴厲社交距離措施重現，樓市活動未見完全停止，市民轉投二手市場執減價貨，今期同大家精選100個減價放盤！ 新冠肺炎疫情持續逾兩年，變種病毒Omicron及 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情回歸 未阻礙樓市交投 今日 疫情回歸 未阻礙樓市交投 元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易 今日 元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 今日 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 屯門區屯門市廣場 一個月減價$70萬求售 今日 屯門區屯門市廣場 一個月減價$70萬求售 你可能感興趣 疫情回歸 未阻礙樓市交投 今日 01:00 疫情回歸 未阻礙樓市交投 元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易 今日 01:00 元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 今日 01:00 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 最新專欄文章 更多 屯門區屯門市廣場 一個月減價$70萬求售 今日 屯門區屯門市廣場 一個月減價$70萬求售 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 今日 長沙灣及深水埗 區四小龍僅錄2宗成交 造價與去年相若 元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易 今日 元朗區Grand YOHO 錄確診同座仍促成交易 疫情回歸 未阻礙樓市交投 今日 疫情回歸 未阻礙樓市交投 基金名家方偉昌 三大催化劑 港股虎年跑出 2022/02/07 基金名家方偉昌 三大催化劑 港股虎年跑出 二手市場 一手市場 中原地產 放盤 疫情