沙田瓏珀山第2期 已獲批預售 提供139個單位 置業家居 2022/02/12 分享： 新地沙田全新盤瓏珀山第2期已於上月獲地政總署批出預售樓花同意書，有望成為新地今年頭炮新盤，料短期公布樓書。 瓏珀山發展項目位置坐落多石街33號，分兩期發展，瓏珀山第2期同樣命名為瓏珀山，期數名字與第1期 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 【疫情嚴峻】映築煞停銷售活動 準買家可退票 今日 【疫情嚴峻】映築煞停銷售活動 準買家可退票 嘉華嘉峯匯4幢洋房 擬農曆新年後推出 2022/02/05 嘉華嘉峯匯4幢洋房 擬農曆新年後推出 恒地THE HOLBORN初二沽1伙 買家獲$12,888大利是 2022/02/05 恒地THE HOLBORN初二沽1伙 買家獲$12,888大利是 長沙灣映築次輪推售68伙 兩輪累售204伙 2022/01/29 長沙灣映築次輪推售68伙 兩輪累售204伙 西南九龍維港滙推新春優惠 首20名買家獲$3.8萬大利市 2022/01/29 西南九龍維港滙推新春優惠 首20名買家獲$3.8萬大利市 一手市場