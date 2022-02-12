【疫情嚴峻】映築煞停銷售活動 準買家可退票 置業家居 2022/02/12 分享： 長沙灣映築上周年初三加推價單5號共68伙2房單位，即供折實價錢$689.98萬至$945.53萬，消息指原定2月12或13日進行新一輪銷售，不過受疫情大發展影響而煞停銷售，並接受準買家退票。 繼映築後， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 沙田瓏珀山第2期 已獲批預售 提供139個單位 今日 沙田瓏珀山第2期 已獲批預售 提供139個單位 嘉華嘉峯匯4幢洋房 擬農曆新年後推出 2022/02/05 嘉華嘉峯匯4幢洋房 擬農曆新年後推出 恒地THE HOLBORN初二沽1伙 買家獲$12,888大利是 2022/02/05 恒地THE HOLBORN初二沽1伙 買家獲$12,888大利是 長沙灣映築次輪推售68伙 兩輪累售204伙 2022/01/29 長沙灣映築次輪推售68伙 兩輪累售204伙 西南九龍維港滙推新春優惠 首20名買家獲$3.8萬大利市 2022/01/29 西南九龍維港滙推新春優惠 首20名買家獲$3.8萬大利市 銷售安排 疫情 映築 皓日 MONACO MARINE