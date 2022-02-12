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【疫情嚴峻】映築煞停銷售活動 準買家可退票

置業家居 2022/02/12

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長沙灣映築上周年初三加推價單5號共68伙2房單位，即供折實價錢$689.98萬至$945.53萬，消息指原定2月12或13日進行新一輪銷售，不過受疫情大發展影響而煞停銷售，並接受準買家退票。

繼映築後，

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欄名 : 新盤速遞

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