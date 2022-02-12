坐廁水箱難開啟清潔 易積聚淤泥【獲81分】 置業家居 2022/02/12 分享： 本刊記者早前跟隨工程監督師詹濟南（詹Sir）一同驗收了MONTARA的2B座高層A室，一個實用面積527平方呎的2房梗廚單位。 全屋最大的問題都集中在浴室。首先，此單位坐廁的沖廁掣為螺旋形設計，令住戶難 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 MONTARA起居便捷 逾230伙放租1房$1.45萬起 今日 MONTARA起居便捷 逾230伙放租1房$1.45萬起 你可能感興趣 MONTARA起居便捷 逾230伙放租1房$1.45萬起 今日 01:00 MONTARA起居便捷 逾230伙放租1房$1.45萬起 最新專欄文章 更多 MONTARA起居便捷 逾230伙放租1房$1.45萬起 今日 MONTARA起居便捷 逾230伙放租1房$1.45萬起 收樓質素佳 惟燈槽設計易藏塵【獲87分】 2022/02/05 收樓質素佳 惟燈槽設計易藏塵【獲87分】 SEA TO SKY景觀開揚 2022/02/05 SEA TO SKY景觀開揚 SEA TO SKY 180伙放租 2房$1.6萬起 2022/02/05 SEA TO SKY 180伙放租 2房$1.6萬起 疫情反覆 擱置入市 屋苑紛現「租多過買」 2022/01/29 疫情反覆 擱置入市 屋苑紛現「租多過買」 驗樓