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坐廁水箱難開啟清潔 易積聚淤泥【獲81分】

置業家居 2022/02/12

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本刊記者早前跟隨工程監督師詹濟南（詹Sir）一同驗收了MONTARA的2B座高層A室，一個實用面積527平方呎的2房梗廚單位。

全屋最大的問題都集中在浴室。首先，此單位坐廁的沖廁掣為螺旋形設計，令住戶難

...

欄名 : 樓市熱話

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