MONTARA起居便捷 逾230伙放租1房$1.45萬起 置業家居 2022/02/12 分享： 將軍澳日出康城早前有多達3期入伙，截至2月7日，全屋苑今年首兩個月所錄的租務之中，此3期合共均各佔每月全月租務逾八成半。租金回報則以會德豐發展的第7期MONTARA最高，介乎2.7厘至3.3厘；該期現 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 坐廁水箱難開啟清潔 易積聚淤泥【獲81分】 今日 坐廁水箱難開啟清潔 易積聚淤泥【獲81分】 你可能感興趣 坐廁水箱難開啟清潔 易積聚淤泥【獲81分】 今日 01:00 坐廁水箱難開啟清潔 易積聚淤泥【獲81分】 最新專欄文章 更多 坐廁水箱難開啟清潔 易積聚淤泥【獲81分】 今日 坐廁水箱難開啟清潔 易積聚淤泥【獲81分】 收樓質素佳 惟燈槽設計易藏塵【獲87分】 2022/02/05 收樓質素佳 惟燈槽設計易藏塵【獲87分】 SEA TO SKY景觀開揚 2022/02/05 SEA TO SKY景觀開揚 SEA TO SKY 180伙放租 2房$1.6萬起 2022/02/05 SEA TO SKY 180伙放租 2房$1.6萬起 疫情反覆 擱置入市 屋苑紛現「租多過買」 2022/01/29 疫情反覆 擱置入市 屋苑紛現「租多過買」 中原地產 MONTARA 將軍澳 日出康城