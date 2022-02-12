MONTARA起居便捷 逾230伙放租1房$1.45萬起

將軍澳日出康城早前有多達3期入伙，截至2月7日，全屋苑今年首兩個月所錄的租務之中，此3期合共均各佔每月全月租務逾八成半。租金回報則以會德豐發展的第7期MONTARA最高，介乎2.7厘至3.3厘；該期現

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