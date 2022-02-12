  • 18°C
香港時間 : 2022212日 (六) 01:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金工日常Adventurist Studio山系飾品受歡迎 工作坊體驗金屬工藝

置業家居 2022/02/12

分享：

情人節即將到來，不妨為對方製作一件別有心思的禮物，坊間一直都有開設不少DIY的工作坊，原來現在連金屬飾物都可以親手製作！

創辦人嘉嘉於香港浸會大學視覺藝術院畢業，在修讀「Studio Jewellery

...

欄名 : 地區‧人‧情

最新專欄文章 更多

環保社企V Cycle膠樽回收再造 「良善循環」助弱勢
2022/02/05
環保社企V Cycle膠樽回收再造 「良善循環」助弱勢
余中哲：壬寅虎年「從勢格」 小市民宜靜不宜動
2022/01/29
余中哲：壬寅虎年「從勢格」 小市民宜靜不宜動
復古選物店舊蹓蹓966 Time Traveller 本地手作 傳承舊式工藝文化
2022/01/22
復古選物店舊蹓蹓966 Time Traveller 本地手作 傳承舊式工藝文化
前主播金盈創香薰蠟燭品牌 藉香味為港人減壓
2022/01/15
前主播金盈創香薰蠟燭品牌 藉香味為港人減壓
品酒達人轉研茶藝 開Fine Dining餐廳 靚茶配佳餚 打造名人飯堂
2021/12/31
品酒達人轉研茶藝 開Fine Dining餐廳 靚茶配佳餚 打造名人飯堂
創業 工作坊

上一篇文章

坐廁水箱難開啟清潔 易積聚淤泥【獲81分】

下一篇文章

CCL按周降0.77% 報184.49點 創37周新低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？