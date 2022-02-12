金工日常Adventurist Studio山系飾品受歡迎 工作坊體驗金屬工藝

情人節即將到來，不妨為對方製作一件別有心思的禮物，坊間一直都有開設不少DIY的工作坊，原來現在連金屬飾物都可以親手製作！

創辦人嘉嘉於香港浸會大學視覺藝術院畢業，在修讀「Studio Jewellery

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