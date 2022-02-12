金工日常Adventurist Studio山系飾品受歡迎 工作坊體驗金屬工藝 置業家居 2022/02/12 分享： 情人節即將到來，不妨為對方製作一件別有心思的禮物，坊間一直都有開設不少DIY的工作坊，原來現在連金屬飾物都可以親手製作！ 創辦人嘉嘉於香港浸會大學視覺藝術院畢業，在修讀「Studio Jewellery ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 環保社企V Cycle膠樽回收再造 「良善循環」助弱勢 2022/02/05 環保社企V Cycle膠樽回收再造 「良善循環」助弱勢 余中哲：壬寅虎年「從勢格」 小市民宜靜不宜動 2022/01/29 余中哲：壬寅虎年「從勢格」 小市民宜靜不宜動 復古選物店舊蹓蹓966 Time Traveller 本地手作 傳承舊式工藝文化 2022/01/22 復古選物店舊蹓蹓966 Time Traveller 本地手作 傳承舊式工藝文化 前主播金盈創香薰蠟燭品牌 藉香味為港人減壓 2022/01/15 前主播金盈創香薰蠟燭品牌 藉香味為港人減壓 品酒達人轉研茶藝 開Fine Dining餐廳 靚茶配佳餚 打造名人飯堂 2021/12/31 品酒達人轉研茶藝 開Fine Dining餐廳 靚茶配佳餚 打造名人飯堂 創業 工作坊