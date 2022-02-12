CCL按周降0.77% 報184.49點 創37周新低 置業家居 2022/02/12 分享： 中原城市領先指數CCL最新報184.49點（根據1月31日至2月6日簽訂正式買賣合約，1月17日至23日簽臨時買賣合約計算），按周跌0.77%，跌幅6周以來最大，創37周新低。 本周樓價四區3跌1升。港 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL按周升0.37% 牛年全年樓價漲5.3% 2022/01/29 CCL按周升0.37% 牛年全年樓價漲5.3% CCL按周微升0.03% 新春前可能下試182點 2022/01/22 CCL按周微升0.03% 新春前可能下試182點 CCL按周降0.54% 收緊防疫 料樓價回軟 2022/01/15 CCL按周降0.54% 收緊防疫 料樓價回軟 CCL按周升0.89% 第五波疫情或下試182點 2022/01/08 CCL按周升0.89% 第五波疫情或下試182點 CCL按周跌0.01點 6星期新低 報186.09點 2021/12/25 CCL按周跌0.01點 6星期新低 報186.09點 CCL 中原地產