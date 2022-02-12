CCL按周降0.77% 報184.49點 創37周新低

中原城市領先指數CCL最新報184.49點（根據1月31日至2月6日簽訂正式買賣合約，1月17日至23日簽臨時買賣合約計算），按周跌0.77%，跌幅6周以來最大，創37周新低。

本周樓價四區3跌1升。港

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