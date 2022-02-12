佳源印象西湖享一綫湖景 連裝修售￥154萬起 置業家居 2022/02/12 分享： 以坐擁一綫湖景為賣點，位於珠海金灣區的佳源印象西湖，前臨濕地公園而建。近期推售2房及3房戶型，售價由￥154萬起。 物業由佳源集團旗下的佳源房地產發展，是發展商首個珠海項目。位於珠海市金灣區湖濱路南側， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 十里銀灘維港灣山水兼收 主打2至4房 ￥46萬起入場 2022/01/29 十里銀灘維港灣山水兼收 主打2至4房 ￥46萬起入場 富力新天地富雲璟戶型多元 連裝修售￥318萬起 2022/01/22 富力新天地富雲璟戶型多元 連裝修售￥318萬起 華發廣場II期 優質海景住宅 售價￥550萬起 2022/01/15 華發廣場II期 優質海景住宅 售價￥550萬起 格力海岸坐擁無敵海景 售價￥250萬起 2022/01/08 格力海岸坐擁無敵海景 售價￥250萬起 懿臻山位處豪宅地段 3房連裝修￥160萬起 2021/12/31 懿臻山位處豪宅地段 3房連裝修￥160萬起 人民幣 發展商 物業 機場 珠海 港珠澳大橋 橫琴 板塊