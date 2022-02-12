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佳源印象西湖享一綫湖景 連裝修售￥154萬起

置業家居 2022/02/12

分享：

以坐擁一綫湖景為賣點，位於珠海金灣區的佳源印象西湖，前臨濕地公園而建。近期推售2房及3房戶型，售價由￥154萬起。

物業由佳源集團旗下的佳源房地產發展，是發展商首個珠海項目。位於珠海市金灣區湖濱路南側，

...

欄名 : 國內置業

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