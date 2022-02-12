Leighwood Fields位處倫敦近郊 $426萬進駐洋房 置業家居 2022/02/12 分享： 英國薩里郡（Surrey）校網及交通配套俱佳，且為全國綠化比率最高的城市，成為近年港人的移民及升學熱點之一。本周末便有坐落該郡的樓盤在港展銷，為由Berkeley Group發展的洋房項目 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 新加坡Midtown Modern坐落地鐵上蓋 戶型多元 $810.6萬入場 2022/02/05 新加坡Midtown Modern坐落地鐵上蓋 戶型多元 $810.6萬入場 新加坡Alba提供50伙 私隱度高 巨無霸3房售$3,590萬 2022/01/29 新加坡Alba提供50伙 私隱度高 巨無霸3房售$3,590萬 倫敦Deptford Foundry鄰近金絲雀碼頭 即買即住$489.9萬入場 2022/01/22 倫敦Deptford Foundry鄰近金絲雀碼頭 即買即住$489.9萬入場 悉尼Grand Reve坐落重點發展區 升值潛力看高一綫 2022/01/15 悉尼Grand Reve坐落重點發展區 升值潛力看高一綫 曼徹斯特Manchester Tower坐落商業區 租賃暢旺 開放式僅$134.4萬起 2022/01/08 曼徹斯特Manchester Tower坐落商業區 租賃暢旺 開放式僅$134.4萬起 英國 海外物業 移民 英鎊