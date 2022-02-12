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輕奢風 迷你複式小公寓

置業家居 2022/02/12

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雅室何須大，「的骰」蝸居最重要五臟俱全，住得舒適才是王道！是次介紹的設計單位，位於長沙灣家壹的開放式戶，面積僅226平方呎，年輕才俊戶主購入作投資兼自住，請來室內設計師Alice為單位規劃生活空間。設

...

欄名 : 設計‧家

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