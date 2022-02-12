輕奢風 迷你複式小公寓 置業家居 2022/02/12 分享： 雅室何須大，「的骰」蝸居最重要五臟俱全，住得舒適才是王道！是次介紹的設計單位，位於長沙灣家壹的開放式戶，面積僅226平方呎，年輕才俊戶主購入作投資兼自住，請來室內設計師Alice為單位規劃生活空間。設 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 設計‧家 相關文章 閣樓寢區設工作枱 方便在家工作 今日 閣樓寢區設工作枱 方便在家工作 你可能感興趣 閣樓寢區設工作枱 方便在家工作 今日 01:00 閣樓寢區設工作枱 方便在家工作 最新專欄文章 更多 閣樓寢區設工作枱 方便在家工作 今日 閣樓寢區設工作枱 方便在家工作 滿名山閣樓解碼 2022/02/05 滿名山閣樓解碼 淺綠清新北歐風 2022/02/05 淺綠清新北歐風 淺木色+條子 洋溢現代簡約風 2022/01/29 淺木色+條子 洋溢現代簡約風 220呎開放式 $15萬改造迷你複式 2022/01/22 220呎開放式 $15萬改造迷你複式 家壹 裝修設計