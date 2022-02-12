三腳架臉盆組合CROSS 演繹文青少女風

【特別推介】分別以深木色及淺木色木條支撑的三腳架，令整套潔具組合的外觀，變得年輕亦有文青感覺。細心看，木條之間的銜接物料是陶瓷，既可鞏固結構，亦與頂部的圓形陶瓷枱面完美呼應。官方表示，陶瓷枱面與三腳架

...