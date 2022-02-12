三腳架臉盆組合CROSS 演繹文青少女風 置業家居 2022/02/12 分享： 【特別推介】分別以深木色及淺木色木條支撑的三腳架，令整套潔具組合的外觀，變得年輕亦有文青感覺。細心看，木條之間的銜接物料是陶瓷，既可鞏固結構，亦與頂部的圓形陶瓷枱面完美呼應。官方表示，陶瓷枱面與三腳架 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新材有道 相關文章 演繹形體美學 Scarabeo新潔具 今日 演繹形體美學 Scarabeo新潔具 你可能感興趣 演繹形體美學 Scarabeo新潔具 今日 01:00 演繹形體美學 Scarabeo新潔具 最新專欄文章 更多 演繹形體美學 Scarabeo新潔具 今日 演繹形體美學 Scarabeo新潔具 BT45廚櫃 德國工藝之巔 2022/01/15 BT45廚櫃 德國工藝之巔 德國hansgrohe鋅盆水龍頭 輕柔淋洗新體驗 2022/01/15 德國hansgrohe鋅盆水龍頭 輕柔淋洗新體驗 Mia Cucina銅鑼灣陳列室 演繹輕奢風潮流 2022/01/08 Mia Cucina銅鑼灣陳列室 演繹輕奢風潮流 Ceramica Cielo 臉盆新世代 2022/01/08 Ceramica Cielo 臉盆新世代 建材 意大利 納米樓 消費資訊 歐元