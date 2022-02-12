演繹形體美學 Scarabeo新潔具

浴室潔具與浴室家具一脈相連，不論顏色、物料與款式配搭也可反映生活態度。意大利衞浴潔具品牌Scarabeo，新近推出的臉盆組合PLANA與CROSS，在形體學與調色學上，也開創了新思維，充滿玩味感覺。

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