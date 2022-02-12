  • 18°C
香港時間 : 2022212日 (六) 01:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

演繹形體美學 Scarabeo新潔具

置業家居 2022/02/12

分享：

浴室潔具與浴室家具一脈相連，不論顏色、物料與款式配搭也可反映生活態度。意大利衞浴潔具品牌Scarabeo，新近推出的臉盆組合PLANA與CROSS，在形體學與調色學上，也開創了新思維，充滿玩味感覺。

...

欄名 : 新材有道

相關文章

三腳架臉盆組合CROSS 演繹文青少女風
今日
三腳架臉盆組合CROSS 演繹文青少女風

你可能感興趣

三腳架臉盆組合CROSS 演繹文青少女風
今日 01:00
三腳架臉盆組合CROSS 演繹文青少女風

最新專欄文章 更多

三腳架臉盆組合CROSS 演繹文青少女風
今日
三腳架臉盆組合CROSS 演繹文青少女風
BT45廚櫃 德國工藝之巔
2022/01/15
BT45廚櫃 德國工藝之巔
德國hansgrohe鋅盆水龍頭 輕柔淋洗新體驗
2022/01/15
德國hansgrohe鋅盆水龍頭 輕柔淋洗新體驗
Mia Cucina銅鑼灣陳列室 演繹輕奢風潮流
2022/01/08
Mia Cucina銅鑼灣陳列室 演繹輕奢風潮流
Ceramica Cielo 臉盆新世代
2022/01/08
Ceramica Cielo 臉盆新世代
建材 意大利 納米樓 消費資訊

上一篇文章

「勁浪漫超溫馨」布置 情人節家品合集

下一篇文章

三腳架臉盆組合CROSS 演繹文青少女風
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？