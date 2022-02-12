農業專科碩士回流開設 流浮山溫室士多啤梨園

早前不少人因疫情鬧菜荒而要捱貴菜，其實香港的本地農作物，也值得我們支持。每年12月至3月是本地士多啤梨的盛產期，不少新界的士多啤梨園開放給市民採摘。這個位於流浮山的士多啤梨園更是溫室種植，如置身韓國及

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