農業專科碩士回流開設 流浮山溫室士多啤梨園 副刊版 2022/02/12 分享： 早前不少人因疫情鬧菜荒而要捱貴菜，其實香港的本地農作物，也值得我們支持。每年12月至3月是本地士多啤梨的盛產期，不少新界的士多啤梨園開放給市民採摘。這個位於流浮山的士多啤梨園更是溫室種植，如置身韓國及 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 灣仔區酒店住宿連和風美食 限時優惠低至$324.5 2022/02/09 灣仔區酒店住宿連和風美食 限時優惠低至$324.5 嘉道理農場暨植物園聯乘常霖法師 大自然禪藝體驗 2022/02/05 嘉道理農場暨植物園聯乘常霖法師 大自然禪藝體驗 Pinkoi.com首個「綫上年宵」 購買創意賀年精品 2022/01/29 Pinkoi.com首個「綫上年宵」 購買創意賀年精品 本地插畫師作品雲集商場 打卡必到新春主題布置 2022/01/29 本地插畫師作品雲集商場 打卡必到新春主題布置 西貢大枕蓋吊鐘花鴻運當頭 盤點春花開放時間表 2022/01/28 西貢大枕蓋吊鐘花鴻運當頭 盤點春花開放時間表 士多啤梨 農場 農地 漁農業