歷山酒店情人節Staycation優惠 人均$844起特長27小時住宿包早晚餐 副刊版 2022/02/12 分享： 情人節將至，最適合與愛人留在酒店Staycation，度過一個甜蜜的悠閒假期。歷山酒店全新推出情人節甜蜜限定優惠，至抵價人均$844起，便可享長達27小時住宿連餐飲體驗套餐，值得一住。 去年全新開業的歷 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 泰國甜品名店登陸 有情人甜蜜過節 2022/02/11 泰國甜品名店登陸 有情人甜蜜過節 蒙娜麗莎NFT慈善展覽 人均$260享用套餐兼換限量盲盒 2022/02/10 蒙娜麗莎NFT慈善展覽 人均$260享用套餐兼換限量盲盒 Dan Ryan's 進駐灣仔設旗艦店 美國菜全面升級 2022/02/09 Dan Ryan's 進駐灣仔設旗艦店 美國菜全面升級 肥蛙登陸The ONE 港式年宵場景萌爆賀歲 2022/02/07 肥蛙登陸The ONE 港式年宵場景萌爆賀歲 龍島情人節推出朱古力禮盒 浪漫滿瀉 2022/02/07 龍島情人節推出朱古力禮盒 浪漫滿瀉 酒店 Staycation