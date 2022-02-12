歷山酒店情人節Staycation優惠 人均$844起特長27小時住宿包早晚餐

情人節將至，最適合與愛人留在酒店Staycation，度過一個甜蜜的悠閒假期。歷山酒店全新推出情人節甜蜜限定優惠，至抵價人均$844起，便可享長達27小時住宿連餐飲體驗套餐，值得一住。

去年全新開業的歷

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