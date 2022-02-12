盡快接種疫苗 還孩子身心健康

美國博學家兼科學家富蘭克林（Benjamin Franklin）有句名言：「告訴我，我會忘記；教導我，我會記得；讓我參與，我就能學會。」這說明了學習的過程不能單方面接收，還要參與，在實踐中學習更能有所獲益；但若只通過電腦屏幕作綫上學習，學生又如何參與活動？同學們如何在綫上學習寫作或進行化學實驗？

在過去兩年，本港已停課數次，而現時面對第5波疫情，我們要再次暫停面授課堂。根據聯合國教科文組織的資料顯示，香港在2020年初停課4個月之久，是全球其中一個停課時間最長的地方；而於當年的首5個月，在152天之中，同學們只有25天或16%的時間上實體課。

不少意見認為，學校停課造成教育危機，更可能擴大高收入和低收入家庭之間本已存在的巨大教育鴻溝。據港府《2020年香港貧窮情況報告》顯示，政策介入前本港貧窮人口達165.3萬，貧窮率23.6%，近乎約每4名港人之中有1人屬貧窮，可說是先進國家及地區之中貧富差距最大的地方。

疫下上網課 加劇貧富學習差距

網課也加劇了貧富學生的學習差距，據社區組織協會與兒童權利關注會去年10月的調查指，有些基層兒童的家中無電腦上網，32.9%家中無安裝固網；部分貧困家庭學童或需使用手機上網課，更有可能被其他同學看到居住的狹窄環境、甚至家裏連桌子也欠奉，令清貧學童感到尷尬；如果家裏有多於一個孩子需要在家上課，問題就更多了。

另外，孩子在家中上課又由誰照顧？低收入家庭的父母們或要冒着失去工作的風險留在家中看顧孩子，又或把孩子獨留在家。

本港教育界人士已提出警告，指學生因此在學習和社交方面進度滯後，情況有可能難以改善。有幾位校長向我談及他們的意見和憂慮，指幼兒園的學習大多圍繞人際互動、社交生活等，長時間停課可能會影響學童往後個人社交及人際交往能力，而這些負面影響是難以逆轉的。

眾所周知，幼兒教育非常重要，著名學者Betty Hart與Todd Risley的研究早已發現，幼兒在4歲前接觸的單詞數量，與孩子的智力和學業成績明顯相關。平均而言，貧困家庭兒童學習到的單詞量，比家境較好的兒童少3,000萬個。

到小學階段，學習的滯後主要影響學業成績，同時家長亦要面對教導孩子家課的壓力；對於中學生，有報道指學童在停課期間倍感壓力，部分更出現抑鬱甚至自殺念頭。年輕人需要社會聯繫和人際網絡，讓他們遠離負面影響；在職父母亦不容易，需要留意孩子上網課的情況。

比起上實體課，網課令學童出現不少身體和心靈上的問題。在一些國家，低收入家庭的學童獲提供在校免費午膳，停課則意味着這些兒童或會面對營養不良的風險；另外，長時間使用電腦和電子裝置，亦直接影響學童視力。

學童受壓感焦慮 師長難及時介入

香港青年協會去年10月進行的調查顯示，約一半受訪學生感到自己出現了抑鬱情緒徵狀。長時間停課令年輕人更感壓力和焦慮，而他們亦不知該如何處理壓力；沒有實體課，令師長減少接觸學童，尤其是處於危機中的學童，難以及時介入以解決問題。

香港在多個方面正處於危機之中，我們可以透過疫苗接種、疫苗氣泡、社交距離等措施，協助應對疫情；但因為長時間停課、缺乏社交互動引致人際間交往能力下降，所帶來的一連串問題，長遠來說會對孩子們造成怎樣的傷害？

這恐怕會為我們的社會帶來社交及精神方面的創傷，有可能對香港未來數十年造成災難性的影響。為了整體社會和下一代的福祉着想，接種疫苗乃最正確的做法，社會也要更關注學童的精神健康。惟有如此，我們的年輕人、社會的棟樑，才可以盡快回到學校上課，我們的未來發展，也取決於此。

▲ 為了整體社會和下一代的福祉着想，接種疫苗乃最正確的做法，社會也要更關注學童的精神健康。（資料圖片）