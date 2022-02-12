爭取時間谷針 減第5波疫情殺傷力

最近一星期，本港新冠疫情前所未有地嚴峻，每日確診數字高企不下，昨日新增確診個案數字高達1325宗，再創疫情以來新高；源頭不明的個案亦大幅上升，全港不同區域均有隱形傳播鏈，加上新年過後家庭朋友聚會增加，由此引發的群組感染以及樓宇垂直與橫向傳播，令個案數字急升。

縱然本港個月多前已實施行之有效的社交距離措施，過去一周的失控爆發證明，現時的社交措施遠未能控制疫情，而自周四（10日）起，社交措施再收緊至疫情以來最嚴格的水平。

錯估「疫」勢 急症室超負荷

隨着感染個案大幅上升，縱使現時40個地區檢測中心着力增加檢測數量，亦難以應付排山倒海的強制檢測需求；有病者自我檢測呈陽性，非但沒有立刻住院及隔離治療，反而被急症室人員建議回家自我隔離，令一向居住環境擠迫的香港家庭，一家老少接連感染的風險大增，更令隱形傳播鏈持續擴散，情況不堪設想，當局亦首次勸戒初確患者盡量不要到急症室，明言急症室現時已遠超負荷。

雖然現時仍然在第5波疫情爆發之初，但種種迹象均顯示，公營醫療系統和政府均錯估形勢。本港醫療體系的效率及水平，素來是世界名列前茅，但醫護人手一向極為緊張，就算調撥醫護人員以及暫停非緊急服務，以騰出空間應付來勢洶洶的疫情，亦非一兩個星期內可做到，公私營醫療協作在疫下更是困難；而面對傳染力極高的變種病毒，臨危受命上場的醫護感染風險大增，亦影響醫護士氣，令人手更形緊絀。

以現時本港疫情發展，相信港府再談「動態清零」策略恐不切實際，各方專家亦開始在「動態清零」以及「與病毒共存」之間，探討本港抗疫新出路。香港大學醫學院近日推算第5波疫情發展，預料若新一輪社交距離措施能長時間維持，疫情將會於下月中至月底到達高峰，屆時每日將有2.8萬人染疫。

如預測成真，本港醫療體系恐無法應付及處理所有患者，設施緊張亦勢必影響醫療質素，甚至推高死亡率；短期內隔離病房和檢疫措施亦將迅速爆滿，當局將須採取類似外國實行的家居抗疫措施，較年輕、病情較輕或無症狀感染患者將採取居家隔離，但這對同住家人將構成風險，當局應盡快考慮使用如酒店、體育館甚至學校等作隔離及接收初確患者之用。

善用遠端醫療技術 減與患者接觸

由於現時大部分輕症病人均無病徵，醫護人員可透過遠端醫療技術，為這些家居或酒店隔離的患者進行遙距巡房；如在醫院隔離病房接受治療的患者病情不嚴重，醫護人員亦可透過視像巡訪了解其狀況，減低接觸病人引發的感染風險；負責派藥的智慧機械人，以及可監察缺氧和心跳等的智慧手環，亦可派上用場。

定期進行自我檢測，對監察這些患者以及其家居密切接觸者亦有莫大功效，一來患者及其接觸者毋須外出，可避免造成社區傳播，二來亦可減低社區檢測中心的工作量。另外，政府急需為家居檢疫制定標準，如居住環境有機會令其他家庭成員造成極大感染風險，應盡量安排酒店房間作檢疫之用；列作家居檢疫的大廈亦必須配合定期、定點環境污水及排氣口病毒檢測，以盡早發現垂直及橫向傳播的風險。

面對現時非常嚴峻的疫情，透過醫護人員及各部門咬緊牙關，希望能盡量爭取時間減低第5波的殺傷力，雖然無可避免會令疫情延長，但若能以最短時間內令更多人接種疫苗，根據其他地方如新加坡及以色列的經驗，香港將有望迎來走出疫情的一天。

（文章只代表個人立場）

▲ 隨着感染個案大幅上升，當局明言急症室現時已遠超負荷，勸戒初確患者盡量不要到急症室。（資料圖片）