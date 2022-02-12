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多9院舍有新症 專家促每日一檢

港聞版 2022/02/12

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本地第5波疫情下，再有長者院舍失守，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，昨再錄9間院舍有人中招，最新累計逾30間院舍錄感染個案，部分懷疑出現爆發，其中13間院友及職員須撤離檢疫、1間須原址檢疫。

業界：原

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