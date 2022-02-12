多9院舍有新症 專家促每日一檢 港聞版 2022/02/12 分享： 本地第5波疫情下，再有長者院舍失守，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，昨再錄9間院舍有人中招，最新累計逾30間院舍錄感染個案，部分懷疑出現爆發，其中13間院友及職員須撤離檢疫、1間須原址檢疫。 業界：原 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 逾1500宗初確新高 再多3人離世 今日 逾1500宗初確新高 再多3人離世 沙田醫院老人科 6病翁染疫 今日 沙田醫院老人科 6病翁染疫 新世界信和 48萬套檢測包贈基層 今日 新世界信和 48萬套檢測包贈基層 疫情打擊市道 戲院老牌酒家結業 今日 疫情打擊市道 戲院老牌酒家結業 你可能感興趣 逾1500宗初確新高 再多3人離世 今日 01:00 逾1500宗初確新高 再多3人離世 沙田醫院老人科 6病翁染疫 今日 01:00 沙田醫院老人科 6病翁染疫 新世界信和 48萬套檢測包贈基層 今日 01:00 新世界信和 48萬套檢測包贈基層 疫情 疫苗 張竹君 院舍 梁子超