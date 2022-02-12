沙田醫院老人科 6病翁染疫

昨日再錄至少42名醫護染疫，繼明愛醫院病房後，沙田醫院、屯門醫院病房亦錄院內傳播。醫管局指，非常重視院內感染群組，會要求員工進行快速抗原測試。有專家指醫護應接受更頻密的快速測試，又建議政府善用郵輪及酒

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