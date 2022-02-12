沙田醫院老人科 6病翁染疫 港聞版 2022/02/12 分享： 昨日再錄至少42名醫護染疫，繼明愛醫院病房後，沙田醫院、屯門醫院病房亦錄院內傳播。醫管局指，非常重視院內感染群組，會要求員工進行快速抗原測試。有專家指醫護應接受更頻密的快速測試，又建議政府善用郵輪及酒 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 逾1500宗初確新高 再多3人離世 今日 逾1500宗初確新高 再多3人離世 多9院舍有新症 專家促每日一檢 今日 多9院舍有新症 專家促每日一檢 新世界信和 48萬套檢測包贈基層 今日 新世界信和 48萬套檢測包贈基層 疫情打擊市道 戲院老牌酒家結業 今日 疫情打擊市道 戲院老牌酒家結業 你可能感興趣 逾1500宗初確新高 再多3人離世 今日 01:00 逾1500宗初確新高 再多3人離世 多9院舍有新症 專家促每日一檢 今日 01:00 多9院舍有新症 專家促每日一檢 新世界信和 48萬套檢測包贈基層 今日 01:00 新世界信和 48萬套檢測包贈基層 梁子超 診所 明愛醫院 隔離檢疫 沙田醫院 疫情