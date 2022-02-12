新世界信和 48萬套檢測包贈基層 港聞版 2022/02/12 分享： 本地疫情一發不可收拾，陸續有發展商捐出快速抗原檢測包，響應社區一同抗疫。其中新世界發展及信和集團先後捐出20萬及28萬套快速檢測包，貢獻社會。 將先後捐出 紓經濟負擔 新世界發展周四宣布，與本港初創獨角獸 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 逾1500宗初確新高 再多3人離世 今日 逾1500宗初確新高 再多3人離世 多9院舍有新症 專家促每日一檢 今日 多9院舍有新症 專家促每日一檢 沙田醫院老人科 6病翁染疫 今日 沙田醫院老人科 6病翁染疫 疫情打擊市道 戲院老牌酒家結業 今日 疫情打擊市道 戲院老牌酒家結業 你可能感興趣 逾1500宗初確新高 再多3人離世 今日 01:00 逾1500宗初確新高 再多3人離世 多9院舍有新症 專家促每日一檢 今日 01:00 多9院舍有新症 專家促每日一檢 沙田醫院老人科 6病翁染疫 今日 01:00 沙田醫院老人科 6病翁染疫 疫情 新世界 信和 鄭志剛 黃永光