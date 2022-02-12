新世界信和 48萬套檢測包贈基層

本地疫情一發不可收拾，陸續有發展商捐出快速抗原檢測包，響應社區一同抗疫。其中新世界發展及信和集團先後捐出20萬及28萬套快速檢測包，貢獻社會。

將先後捐出 紓經濟負擔

新世界發展周四宣布，與本港初創獨角獸

...