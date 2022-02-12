疫情打擊市道 戲院老牌酒家結業 港聞版 2022/02/12 分享： 疫情影響公共交通及商業運作，港鐵和巴士公司相繼削班，其中484條巴士路綫已獲運輸署批准調整班次，39條路綫提早尾班收車或暫停服務；還有多間戲院、酒樓宣布停業，包括鑽石山百老匯戲院、鳳城酒家上環總店等。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 逾1500宗初確新高 再多3人離世 今日 逾1500宗初確新高 再多3人離世 多9院舍有新症 專家促每日一檢 今日 多9院舍有新症 專家促每日一檢 沙田醫院老人科 6病翁染疫 今日 沙田醫院老人科 6病翁染疫 新世界信和 48萬套檢測包贈基層 今日 新世界信和 48萬套檢測包贈基層 你可能感興趣 逾1500宗初確新高 再多3人離世 今日 01:00 逾1500宗初確新高 再多3人離世 多9院舍有新症 專家促每日一檢 今日 01:00 多9院舍有新症 專家促每日一檢 沙田醫院老人科 6病翁染疫 今日 01:00 沙田醫院老人科 6病翁染疫 疫情 巴士 酒樓 鑽石山 電影院 結業