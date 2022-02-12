疫情打擊市道 戲院老牌酒家結業

疫情影響公共交通及商業運作，港鐵和巴士公司相繼削班，其中484條巴士路綫已獲運輸署批准調整班次，39條路綫提早尾班收車或暫停服務；還有多間戲院、酒樓宣布停業，包括鑽石山百老匯戲院、鳳城酒家上環總店等。

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