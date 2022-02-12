本地單日染疫人數雙破頂，昨錄1,325宗確診，初步陽性亦錄逾1,500宗；另外再多3名患者離世。當局指第5波疫情累計錄本地個案5,535宗，葵青、深水埗及沙田區錄得較多個案；而本月集中在深水埗、沙田及

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