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逾1500宗初確新高 再多3人離世

過百患者未送院 輕症可居家服紓緩藥物

港聞版 2022/02/12

分享：

本地單日染疫人數雙破頂，昨錄1,325宗確診，初步陽性亦錄逾1,500宗；另外再多3名患者離世。當局指第5波疫情累計錄本地個案5,535宗，葵青、深水埗及沙田區錄得較多個案；而本月集中在深水埗、沙田及

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