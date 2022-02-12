逾1500宗初確新高 再多3人離世 過百患者未送院 輕症可居家服紓緩藥物 港聞版 2022/02/12 分享： 本地單日染疫人數雙破頂，昨錄1,325宗確診，初步陽性亦錄逾1,500宗；另外再多3名患者離世。當局指第5波疫情累計錄本地個案5,535宗，葵青、深水埗及沙田區錄得較多個案；而本月集中在深水埗、沙田及 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 多9院舍有新症 專家促每日一檢 今日 多9院舍有新症 專家促每日一檢 沙田醫院老人科 6病翁染疫 今日 沙田醫院老人科 6病翁染疫 新世界信和 48萬套檢測包贈基層 今日 新世界信和 48萬套檢測包贈基層 疫情打擊市道 戲院老牌酒家結業 今日 疫情打擊市道 戲院老牌酒家結業 你可能感興趣 多9院舍有新症 專家促每日一檢 今日 01:00 多9院舍有新症 專家促每日一檢 沙田醫院老人科 6病翁染疫 今日 01:00 沙田醫院老人科 6病翁染疫 新世界信和 48萬套檢測包贈基層 今日 01:00 新世界信和 48萬套檢測包贈基層 疫情 疫苗 梁子超 長期病 強制檢測