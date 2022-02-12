京或不滿港抗疫 擬提「參考方案」 港聞版 2022/02/12 分享： 針對本港第5波疫情，港澳辦日前發出新聞稿提及，連日多次向特首林鄭月娥和港府有關官員轉達了中央關切。 有資深建制派人士指，這反映中央對於港府抗疫表現感到不滿，料今次召開的兩地交流會，內地相關部門主動提出方 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 確診增1325宗新高 研建方艙醫院 今日 確診增1325宗新高 研建方艙醫院 火眼實驗室冀內地派千人 日檢測300萬 今日 火眼實驗室冀內地派千人 日檢測300萬 昨9.3萬人打針 連續5日破頂 今日 昨9.3萬人打針 連續5日破頂 你可能感興趣 確診增1325宗新高 研建方艙醫院 今日 01:00 確診增1325宗新高 研建方艙醫院 火眼實驗室冀內地派千人 日檢測300萬 今日 01:00 火眼實驗室冀內地派千人 日檢測300萬 昨9.3萬人打針 連續5日破頂 今日 01:00 昨9.3萬人打針 連續5日破頂 疫情 林鄭月娥 運輸 陳肇始 保安局 李家超 政務司 食物及衞生局 保安 鄧炳強