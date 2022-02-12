京或不滿港抗疫 擬提「參考方案」

針對本港第5波疫情，港澳辦日前發出新聞稿提及，連日多次向特首林鄭月娥和港府有關官員轉達了中央關切。

有資深建制派人士指，這反映中央對於港府抗疫表現感到不滿，料今次召開的兩地交流會，內地相關部門主動提出方

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