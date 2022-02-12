本地單日確診再創新高，昨新增1,325宗個案，另有初步確診逾1,500宗，當局坦言疫情未見頂。政務司司長李家超率港府代表團，今日於深圳出席第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會，料要求內地協助興建隔離

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