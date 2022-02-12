確診增1325宗新高 研建方艙醫院 疫情未見頂 港盼中央助建隔離設施 政治版 2022/02/12 分享： 本地單日確診再創新高，昨新增1,325宗個案，另有初步確診逾1,500宗，當局坦言疫情未見頂。政務司司長李家超率港府代表團，今日於深圳出席第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會，料要求內地協助興建隔離 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 京或不滿港抗疫 擬提「參考方案」 今日 京或不滿港抗疫 擬提「參考方案」 火眼實驗室冀內地派千人 日檢測300萬 今日 火眼實驗室冀內地派千人 日檢測300萬 昨9.3萬人打針 連續5日破頂 今日 昨9.3萬人打針 連續5日破頂 你可能感興趣 京或不滿港抗疫 擬提「參考方案」 今日 01:00 京或不滿港抗疫 擬提「參考方案」 火眼實驗室冀內地派千人 日檢測300萬 今日 01:00 火眼實驗室冀內地派千人 日檢測300萬 昨9.3萬人打針 連續5日破頂 今日 01:00 昨9.3萬人打針 連續5日破頂 疫情 新冠肺炎 香港 新冠肺炎疫情 傳染病 林鄭月娥 深圳 記者 衞生防護中心 衞生署