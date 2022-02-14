歸化運動員在中國一直爭議不少，圍繞的論點主要是：那是治標不治本，像打興奮劑，要依賴外國人，沒有面子。那是若能闖出好成績而言，如果像男足那樣，付了天價，卻沒效果，那不是傻子？

再而就是，誰為這些投入付鈔？化算嗎？最後，真能提高各種項目的水平嗎？對推展運動普及有沒有作用？

在第一個問題上，看一下今次冰球隊和谷愛凌的策略，就了解到當中用了一個微妙又頗合情理的歸化理由：認祖歸宗。選擇的多為帶華人血緣的、混血兒，或者外地華裔下一代，再配以尋根和尋找更大發展的說法，都算有說服力。

被視為最花錢的，仍然是足球員歸化。恒大的原巴西球星高拉特，一千三百萬歐元年薪，艾克森、費南多等也去到千萬歐元級別。不過那不是由體育部門直接出的薪水，而是由足球球會班主出。所以付出與收穫的比較，從球會角度而言，只有老闆們自己知道及衡量。富豪搞足球，除了興趣，也有別的在商言商考慮。你為一個省市的球隊在聯賽打出名堂，甚至衝出亞洲，也是對當地政府的貢獻。如果是地產商搞球會，這種關係，自然有利於對各種土地政策的掌握。於是，出現的一個論據是：急甚麼？天價歸化球員，不是花納稅人的錢啊！

至於能否提高本土運動賽事水平？以足球而言，近年是不升反降。高水平球員上場，沒有帶起整體表現。不過，致命傷更可能是管理層，不針對推廣、培訓或比賽本身，反而專抓那些薪酬限制、球會改名的事情。被稱為鬧劇的改名令，原意說是要寓意深刻體現傳承，為中國百年足球大計作準備，實在是想去地域化及企業化。不過最著名的北京國安對此就傷腦筋了，可能得申請改為「國泰民安」來個好意頭。