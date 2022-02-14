開口形容自己做法很破格的人，十分富娛樂性，效果就等如當眾向人講「我這個決定很英明」又或「我這個計劃很偉大」一樣。首先，真正破格、英明、偉大的人，不會自話自說。Steve Jobs雖然曾多番提及innovation（創新）是甚麼一回事，但他從未自詡：「本人是次做法十分破格、創新」。真正做得到的，個個雙眼都看得出，毋須自己講。

要自己開到口提醒人：「你哋快啲嚟睇我幾破格！」即說明：一、無人知；二、亦無人覺；三、根本no one cares；四、其他人無做過，可能因為覺得此法不通；五、好日都無乜新思維，偶有些少不依循舊法做事，即刻要提人務必留意自己「好破格」。試想，Steve Jobs這類超班人馬會向人強調：「我今日很破格嗎？」當然不會，因他整個生命無時無刻都在專注突破和打破框框，日日如是，何須強調？﹗反之，偶有一兩次不依循舊法，就自我強調很破格，其實只有未達水平的，才想費勁去證明。

況且，「破格」只是指不用舊有規則去做事，不一定說明甚麼，效果亦不一定誇啦啦，所以當事人根本毋須自命不凡或沾沾自喜。乜嘢都係假，做法最緊要有好的成效。若一個做法，沒有成效兼累人累物、勞民傷財的話，縱使是全宇宙第一個人做最破格、最creative、最前無古人後無來者的事，那這個當事人口中的所謂破格，其實只有破壞，毫無益處。做到嘢就毋庸自話自說，做唔到嘢又希望人家覺得自己做到嘢的，才會經常口出妄言，貽笑大方。

話時話，講到做到嘢，澳門特首賀一誠這兩年抗疫真真做得好，要說的話一錘定音、要做的事精準快捷，無論風險管理和安撫民心兩大方面都做得好，成績有目共睹。真正做到嘢的人，毋須自話自說。