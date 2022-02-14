Eaton HK 酒店多間餐廳 推出堂食及外賣自取優惠 副刊版 2022/02/14 分享： 由即日起，Eaton HK酒店內的多間餐廳將提供多重堂食及外賣自取優惠，先是米芝蓮一星食府逸東軒2月限定全日外賣砂鍋小菜7折，堂食午市點心$38及主菜單7折優惠。餐廳有超過20款招牌砂鍋小菜，包括高湯 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 金域假日酒店 推出意大利及中式美食外賣 今日 金域假日酒店 推出意大利及中式美食外賣 歷山酒店情人節Staycation優惠 人均$844起特長27小時住宿包早晚餐 2022/02/12 歷山酒店情人節Staycation優惠 人均$844起特長27小時住宿包早晚餐 泰國甜品名店登陸 有情人甜蜜過節 2022/02/11 泰國甜品名店登陸 有情人甜蜜過節 蒙娜麗莎NFT慈善展覽 人均$260享用套餐兼換限量盲盒 2022/02/10 蒙娜麗莎NFT慈善展覽 人均$260享用套餐兼換限量盲盒 Dan Ryan's 進駐灣仔設旗艦店 美國菜全面升級 2022/02/09 Dan Ryan's 進駐灣仔設旗艦店 美國菜全面升級 酒店 餐廳 美食 尖沙咀 菜式 外賣 蛋 甜品 蛋糕 可持續發展