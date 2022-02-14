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Eaton HK 酒店多間餐廳 推出堂食及外賣自取優惠

副刊版 2022/02/14

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由即日起，Eaton HK酒店內的多間餐廳將提供多重堂食及外賣自取優惠，先是米芝蓮一星食府逸東軒2月限定全日外賣砂鍋小菜7折，堂食午市點心$38及主菜單7折優惠。餐廳有超過20款招牌砂鍋小菜，包括高湯

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欄名 : 新鮮熱辣

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