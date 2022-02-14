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去中心化網絡年代 更自由安全

行政人員版 2022/02/14

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「Killing two birds with one stone」被喻為艱巨的任務，不成功便成仁。在互聯網世界，用戶的小鳥可能隨時被亂石擊斃，此話何解？讀者是否習慣以一個password在多個平台上

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撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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