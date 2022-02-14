去中心化網絡年代 更自由安全 行政人員版 2022/02/14 分享： 「Killing two birds with one stone」被喻為艱巨的任務，不成功便成仁。在互聯網世界，用戶的小鳥可能隨時被亂石擊斃，此話何解？讀者是否習慣以一個password在多個平台上 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 慎防炒幣成癮 加強Z世代金融知識 2022/02/11 慎防炒幣成癮 加強Z世代金融知識 創辦Startup 首要誠信+質素 2022/02/07 創辦Startup 首要誠信+質素 增透明度加強教育 防數碼幣騙案 2022/02/04 增透明度加強教育 防數碼幣騙案 智能健康檢測儀 安坐家中就診 2022/01/31 智能健康檢測儀 安坐家中就診 NFT藝術品大熱 反映真實價值？ 2022/01/28 NFT藝術品大熱 反映真實價值？ 科技行業 服務 Facebook 區塊鏈 NFT