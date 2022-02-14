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年輕人彈性工作3期望

行政人員版 2022/02/14

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疫情帶來對傳統工作模式的反思，有報告指，新生代勞動力視彈性工作為篩選工作的條件之一，亦有公司以該條款作招聘誘因。究竟管理層與下屬之間對彈性工作的標準如何，兩者有否一致共識，是新常態管理學課題。

願接受挑

...

欄名 : Good Job Insight

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