年輕人彈性工作3期望 行政人員版 2022/02/14 分享： 疫情帶來對傳統工作模式的反思，有報告指，新生代勞動力視彈性工作為篩選工作的條件之一，亦有公司以該條款作招聘誘因。究竟管理層與下屬之間對彈性工作的標準如何，兩者有否一致共識，是新常態管理學課題。 願接受挑 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 企業採混合遙距工作 WFH員工幸福度增22% 2022/02/11 企業採混合遙距工作 WFH員工幸福度增22% 混合工作新常態 僱員忠誠度恐降 2022/02/09 混合工作新常態 僱員忠誠度恐降 「有毒」職場文化 員工離辭率高10倍 2022/02/08 「有毒」職場文化 員工離辭率高10倍 科技行業求才若渴 企業架構師年薪逾百萬 2022/02/07 科技行業求才若渴 企業架構師年薪逾百萬 英勞動力短缺 亞馬遜增1500學徒職位 2022/02/04 英勞動力短缺 亞馬遜增1500學徒職位 職場文化 職場技能 職業生涯 商業 疫情 遙距工作 彈性工作 工作時數 員工福利及權益 退休