中俄今冬互添暖 仍未算打得火熱？

歐羅巴大地新年冰封，政治軍事寒氣逼人。俄羅斯總統普京擺好陣勢靜候對手反應，在莫斯科等着法國總統、德國總理來見。但說到中國，普京終於「罕見」動起身來。

普京月初訪華，見證北京冬奧開幕式順利舉行，令某些國家既參賽又「抵制」算盤更加打不響；普京亦和中國國家主席習近平面對面會談，是為全球疫情兩年多以來首次。

中俄雙方發表長篇聯合聲明，並簽署一系列合作文件。中俄此際各自和美國充滿肅殺之氣，兩國最新一輪外交彼此倍添暖意，細節也值得玩味。

雙方外交文件 側重點「不對等」

細看中俄公布外交文件，可以發現有微妙「不對等」：不是地位不對等，是雙方側重點不對等。

中俄《關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》似乎較多傾向中方。首先，標題就用了「新時代」這中方近年內外宣講慣用字眼。

聲明內容固然有很多中俄共同關切，例如暗批美國等「國際上少數勢力」頑固奉行單邊主義，製造矛盾、分歧和對抗；表明民主是全人類共同價值，不是少數國家專利；明批美國退出一系列軍控協定，對安全穩定負面影響巨大。

但聲明有一點特別搶眼，是俄方對中方的單向切實支持：俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割一部分，反對任何形式「台獨」。

聲明也明確提及其他中方為主關切，示意俄方站到中方同一陣綫，包括雙方反對在亞太構建封閉結盟體系，高度警惕美國「印太戰略」；雙方嚴重關切美英澳「三邊安全夥伴關係（AUKUS）」，特別是核潛艇合作；雙方反對將新冠溯源問題政治化。

相比之下，聲明對俄方為主關切表述，明顯較為模糊。中方當然沒有承認克里米亞屬於俄羅斯，聲明也沒有提及烏克蘭局勢。雙方反對外部勢力破壞兩國共同周邊地區安全穩定、反對「顏色革命」，以及敦促美國放棄部署陸基中程導彈計劃，則同時適用歐洲和亞太。

聲明最為傾向俄方的內容，可說只是這句：中方理解並支持俄方提出構建有法律約束力的歐洲長期安全保障相關建議。既無明言具體是甚麼，更是「建議」而非「要求」。

至於雙方反對北約繼續擴張、呼籲北約摒棄冷戰意識形態，對於俄方無疑是重大關切，而對於被北約稱為「系統性挑戰」的中國也是一項次重關切。

反觀中俄合作文件，則較多傾向俄方。十多份文件之中關於貿易的，都是俄羅斯對華出口產品，包括多種農作物檢疫協定及能源合同。

重頭戲當然就是，俄氣公司（Gazprom）每年對華售100億立方米天然氣的30年協議。交易據報會用歐元結算，並涉及俄方受美國制裁的庫頁島氣田。

這是繼將伊爾庫茨克、雅庫茨克一帶俄羅斯東部內陸地區天然氣輸華的「西伯利亞力量」管道項目後，中俄第二份30年售氣協議。項目料會興建新管道，將俄東沿海的庫葉島-海參崴管道，連接西伯利亞力量一併供華，最快數年後落成，可望將2025年供氣量由380億立方米增加26%。

值得一提的是，當年西伯利亞力量項目協議，是在俄2014年吞併克里米亞而受西方制裁後所簽訂。

現在美英等個別國家持續炒熱烏克蘭話題（緊張消息皆非來自當事國俄烏，烏總統甚至反指西方應避免製造恐慌），磨刀霍霍威脅祭出毁俄經濟的「制裁之母」，中俄新約難免令人聯想是對西方可能再推制裁的保障。

事實上，觀乎中俄雙方的元首會晤新聞稿，已可看出側重點有別。中方新聞稿開首稱討論「事關國際戰略安全穩定的一系列重大問題」。俄方新聞稿首句表明「會談聚焦雙邊議題及經貿合作」，首段亦稱普京談及促進使用兩國本幣作互相結算貨幣，並獲中方支持。

這反映中俄看來有一定默契：俄方在亞太地緣政治議題上支持中方，換取中方在經濟上支持俄方抵禦西方制裁。

然而，盡管法、德願否聽從美英經濟絞殺俄羅斯是個大疑問，中方對俄支持再大，也很難抵銷西方一旦團結嚴厲制裁的影響。

中俄2021年雙邊貿易額雖然超過1,460億美元，按年大升36%，更較2015年翻倍有多，但俄羅斯與歐盟貿易額達近2,200億美元，是中俄的1.5倍。

尋求互不損害利益 非赴湯蹈火

此外，中俄取代使用西方貨幣結算進程緩慢。智庫「卡內基莫斯科中心」指，2020年中俄交易支付，人民幣與盧布分別只佔6.3%及5.7%，而2013年數字分別為2%及1%。

其實，中俄「聯合抗美」這解讀也許只是霧裏看花，因為中俄關係素有自己一套邏輯，哪怕客觀上美國確在迫使中俄愈走愈近。

中俄指出兩國友好沒有止境、合作沒有禁區，是「新型國家間關係」，超越冷戰軍事政治同盟模式。這意味外界一直猜測中俄最終會否結盟反美，都是捉錯用神。

中俄友好，不是旨在互相擔保、為對方赴湯蹈火，而是因為學透「和則兩利鬥則俱損」之理，所以尋求互不損害核心利益，解決「背後180度」戰略問題，在國際上沒有「後顧之憂」。

中俄畢竟是有漫長接壤邊界、複雜歷史恩怨，而且當前發展潛力差異頗巨的兩個大國，能夠做到互相信任、放下過去攜手未來，本身已是一項世間罕見的成就。中俄新型關係不結盟，使兩國避免負上不必要擔子，中國毋須捲入烏克蘭衝突，俄羅斯也不必介入台海。

不過，正如外部世界普遍不解中俄本意，目前安排對中國而言亦非沒有副作用。中國被視為「親俄」，難免影響反俄傳統深厚的部分西方國家，尤其是一些中東歐國家對華印象。這為中國對歐統戰與合作戰略增添難度，也多少是立陶宛近期主動充當美國馬前卒、挑戰一中原則的一個因素。

警惕美操作歐洲小國 仇俄反華

假如東歐生戰，中國與這些中東歐國家，以至整個西方陣營矛盾就會更大，世界屆時亦恐難逃掉入美國建構的對抗對立陷阱。今天法、德兩個歐盟大國積極斡旋，尋求與俄對話，對中國是好事。中方亦宜考慮發揮影響力，同時警惕美國操作中東歐小國仇俄反華攪局，令形勢節外生枝。

▲ 俄羅斯總統普京趁北京冬奧開幕訪華，與中國國家主席習近平面對面會談，會後雙方公布的外交文件值得玩味。（法新社資料圖片）