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公院超負荷 隔離床優先接收長幼

倘再惡化或停常規服務 只收確診患者

港聞版 2022/02/14

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本港昨增1,347宗確診，初步確診也錄約2,000宗，第5波疫情累計有約8,300宗本地個案。目前有約3,400位患者正接受治療，但因為公立醫院已嚴重超出負荷，有數以千計染疫者正在家居等候入院。

在連日

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