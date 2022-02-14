本港昨增1,347宗確診，初步確診也錄約2,000宗，第5波疫情累計有約8,300宗本地個案。目前有約3,400位患者正接受治療，但因為公立醫院已嚴重超出負荷，有數以千計染疫者正在家居等候入院。

在連日

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