公院超負荷 隔離床優先接收長幼 倘再惡化或停常規服務 只收確診患者 港聞版 2022/02/14 分享： 本港昨增1,347宗確診，初步確診也錄約2,000宗，第5波疫情累計有約8,300宗本地個案。目前有約3,400位患者正接受治療，但因為公立醫院已嚴重超出負荷，有數以千計染疫者正在家居等候入院。 在連日 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 科興接種下限 降至3歲明起可預約 今日 科興接種下限 降至3歲明起可預約 校長料家長「轉軚」 讓子女打針 今日 校長料家長「轉軚」 讓子女打針 至少11院舍有確診 5檢疫措施調整 今日 至少11院舍有確診 5檢疫措施調整 你可能感興趣 科興接種下限 降至3歲明起可預約 今日 01:00 科興接種下限 降至3歲明起可預約 校長料家長「轉軚」 讓子女打針 今日 01:00 校長料家長「轉軚」 讓子女打針 至少11院舍有確診 5檢疫措施調整 今日 01:00 至少11院舍有確診 5檢疫措施調整 疫情 新冠肺炎疫情 公立醫院 屯門醫院 明愛醫院 北大嶼山醫院 沙田醫院 聖母醫院