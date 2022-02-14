Android 13測試版 增個人私隱安全設定 行政人員版 2022/02/14 分享： Google為手機Android操作系統釋出最新Android 13首個開發者預覽版本，將繼續增強個人私隱及安全設定，預計7月才有機會推出正式版。 網站Android- ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 《模擬市民4》擴充包 玩家舉行虛擬婚禮 今日 《模擬市民4》擴充包 玩家舉行虛擬婚禮 Sony AI GT Sophy 贏PS賽車遊戲最強玩家 2022/02/11 Sony AI GT Sophy 贏PS賽車遊戲最強玩家 阿里冬奧虛擬角色 「冬冬」與觀眾互動 2022/02/11 阿里冬奧虛擬角色 「冬冬」與觀眾互動 Disney+測試串流直播 奧斯卡提名節目試水 2022/02/10 Disney+測試串流直播 奧斯卡提名節目試水 PS5下次更新 擬添語音命令功能 2022/02/10 PS5下次更新 擬添語音命令功能 科技行業 軟件 科技軟件 Android 智能手機 Google 商業