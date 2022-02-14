《模擬市民4》擴充包 玩家舉行虛擬婚禮 行政人員版 2022/02/14 分享： 遊戲《模擬市民4》（The Sims 4）玩家可在虛擬世界創造人生。情人節將至，將於2月17日推出《婚旅奇緣》內容包，讓玩家舉行虛擬婚禮。 玩家可規劃所有儀式細節，由訂婚開始，選擇戒指款式，挑選日子和地 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Android 13測試版 增個人私隱安全設定 今日 Android 13測試版 增個人私隱安全設定 Sony AI GT Sophy 贏PS賽車遊戲最強玩家 2022/02/11 Sony AI GT Sophy 贏PS賽車遊戲最強玩家 阿里冬奧虛擬角色 「冬冬」與觀眾互動 2022/02/11 阿里冬奧虛擬角色 「冬冬」與觀眾互動 Disney+測試串流直播 奧斯卡提名節目試水 2022/02/10 Disney+測試串流直播 奧斯卡提名節目試水 PS5下次更新 擬添語音命令功能 2022/02/10 PS5下次更新 擬添語音命令功能 商業 科技行業 軟件 遊戲 情人節 XBOX