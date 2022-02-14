《模擬市民4》擴充包 玩家舉行虛擬婚禮

遊戲《模擬市民4》（The Sims 4）玩家可在虛擬世界創造人生。情人節將至，將於2月17日推出《婚旅奇緣》內容包，讓玩家舉行虛擬婚禮。

玩家可規劃所有儀式細節，由訂婚開始，選擇戒指款式，挑選日子和地

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