議員林哲玄 倡非禁足式分區強檢 政治版 2022/02/14 分享： 中央全力支援本港應對第5波疫情。立法會醫療衞生界議員林哲玄建議，可進行非禁足式分區強檢，但呼吸系統專科醫生梁子超認為，本港已錯失進行分區圍封強檢的時機。 行政會議成員林健鋒表示，封城對香港影響很大，認為 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 增1347宗確診 港府消息：無意封城 今日 增1347宗確診 港府消息：無意封城 中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息 今日 中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息 內地附條件 准輝瑞口服藥入口註冊 今日 內地附條件 准輝瑞口服藥入口註冊 你可能感興趣 增1347宗確診 港府消息：無意封城 今日 01:00 增1347宗確診 港府消息：無意封城 中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息 今日 01:00 中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息 內地附條件 准輝瑞口服藥入口註冊 今日 01:00 內地附條件 准輝瑞口服藥入口註冊 疫情 香港 疫苗 立法會 民建聯 梁子超 工聯會 新民黨 經民聯 防疫措施