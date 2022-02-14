議員林哲玄 倡非禁足式分區強檢

中央全力支援本港應對第5波疫情。立法會醫療衞生界議員林哲玄建議，可進行非禁足式分區強檢，但呼吸系統專科醫生梁子超認為，本港已錯失進行分區圍封強檢的時機。

行政會議成員林健鋒表示，封城對香港影響很大，認為

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