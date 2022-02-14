增1347宗確診 港府消息：無意封城 林鄭敲定5局長 分管與內地對接抗疫部署 港聞版 2022/02/14 分享： 本港第5波疫情令醫療系統不勝負荷，昨再增1,347宗確診個案，為連續3日破千，另再破疫情紀錄有約2,000宗初步確診，衞生防護中心分析發現近日新增個案多涉深水埗、沙田、屯門等3區居民；昨再多4名染疫者 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息 今日 中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息 議員林哲玄 倡非禁足式分區強檢 今日 議員林哲玄 倡非禁足式分區強檢 內地附條件 准輝瑞口服藥入口註冊 今日 內地附條件 准輝瑞口服藥入口註冊 你可能感興趣 中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息 今日 01:00 中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息 議員林哲玄 倡非禁足式分區強檢 今日 01:00 議員林哲玄 倡非禁足式分區強檢 內地附條件 准輝瑞口服藥入口註冊 今日 01:00 內地附條件 准輝瑞口服藥入口註冊 疫情 疫苗 林鄭月娥 深圳 屯門 衞生防護中心 沙田 張竹君 廣東省 深水埗