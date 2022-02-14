本港第5波疫情令醫療系統不勝負荷，昨再增1,347宗確診個案，為連續3日破千，另再破疫情紀錄有約2,000宗初步確診，衞生防護中心分析發現近日新增個案多涉深水埗、沙田、屯門等3區居民；昨再多4名染疫者

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